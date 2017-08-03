Гаспар: "Неймар поступил как Фигу"



Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар недоволен переходом нападающего Неймара в ПСЖ.

"Неймар поступил как Фигу, а руководство "Барселоны" не заслуживает обвинений. Они сделали все, что смогли. Неймар сумел одолеть их так же, как Фигу одолел меня", - приводит слова Гаспара в эфире Radio Marca.

Напомним, что в 2000 году "Реал" заплатил полную сумму отступных за португальского полузащитника "Барселоны" Луиша Фигу.

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