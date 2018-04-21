Гаспар: "Я хочу, чтобы "Барселона" сделала золотой дубль, а "Реал" не выиграл Лигу Чемпионов"

Экс-президент "Барселоны" Жоан Гаспар хочет, чтобы "Реал" вылетел из Лиги Чемпионов.

"Самое главное для "Барселоны" на данный момент - это победа в Примере. Я хочу, чтобы "Барса" сделала золотой дубль, а "Реал" не выиграл Лигу Чемпионов. Мы надеемся, что "Бавария" сделает свою работу в полуфинале. Если это не получится сделать у мюнхенцев, то, надеюсь, получится у финалиста Лиги Чемпионов.

Во время матчей 1/4 финала я пережил два непростых дня. Я был расстроен из-за вылета "Барселоны", а на следующий день "Реал" прошел "Ювентус". Я желал успехов итальянскому клубу, но случилось иначе" - приводит слова Гаспара Marca.

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