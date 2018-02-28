Гасперини: "Аталанта" сумела создать проблемы "Ювентусу", а пенальти в наши ворота не было"

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Гасперини: "Аталанта" сумела создать проблемы "Ювентусу", а пенальти в наши ворота не было"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини остался недоволен судейством в ответном матче 1/2 финала против "Ювентуса" (0:1).

"Пенальти в наши ворота не было. Нам удалось создать проблемы "Ювентусу", а это очень сильный соперник. Против такой обороны всегда тяжело играть, но мы показали хороший футбол. Теперь нам нужно сосредоточиться на Серии А", - приводит слова Гасперини Football Italia.

"Аталанта" проиграла "Ювентусу" по сумме двух встреч (0:1 и 0:1) и вылетела из турнира.

Не пропустите: "Ювентус" – "Аталанта" - 1:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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