Гасперини и Индзаги дисквалифицированы на 1 матч Серии А

Сегодня прошло заседание дисциплинарной комиссии, которая рассматривала дела главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини и наставника "Беневенто" Филиппо Индзаги. Оба были удалены с поля во время матчей своих команд. Каждый из фигурантов получил по 1 матчу дисквалификации в Серии А.

Кроме того, Гасперини также был оштрафован на 15 000 евро, сообщает Football Italia.