Гасперини и Индзаги дисквалифицированы на 1 матч Серии А
Сегодня прошло заседание дисциплинарной комиссии, которая рассматривала дела главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини и наставника "Беневенто" Филиппо Индзаги. Оба были удалены с поля во время матчей своих команд. Каждый из фигурантов получил по 1 матчу дисквалификации в Серии А.
Кроме того, Гасперини также был оштрафован на 15 000 евро, сообщает Football Italia.
Также одноматчевую дисквалификацию отбудут 11 футболистов. Среди них защитники Данило ("Ювентус"), Ашраф Хакими ("Интер"), Камил Глик ("Беневенто") и Берат Джимсити ("Аталанта").
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