Гасперини лестно высказался о Миранчуке
Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал отсутствие игровой практики у российского полузащитника команды Алексея Миранчука.
"Я не могу поставить в состав 25 футболистов. Еще будет время, когда смогут сыграть те, кто не так часто попадает в состав.
Миранчук – порядочный парень. Все сводится к выбору тренера", – сказал итальянский специалист.
В нынешнем Серии А Миранчук лишь в четырех матчах появился на поле выйдя на замену
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