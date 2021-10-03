Гасперини лестно высказался о Миранчуке

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Гасперини лестно высказался о МиранчукеФото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал отсутствие игровой практики у российского полузащитника команды Алексея Миранчука.

"Я не могу поставить в состав 25 футболистов. Еще будет время, когда смогут сыграть те, кто не так часто попадает в состав.

Миранчук – порядочный парень. Все сводится к выбору тренера", – сказал итальянский специалист.

В нынешнем Серии А Миранчук лишь в четырех матчах появился на поле выйдя на замену

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