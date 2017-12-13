Гасперини - лучший тренер Италии в 2017 году

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини выбран лучшим наставником года в Италии по версии La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне "Аталанта" финишировала на 4-й позиции в чемпионате. А в этом сезоне заняла 1-е место в группе Лиги Европы и пробилась в 1/16 турнира.

Человеком года стал вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, а клубом года - "Ювентус".

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