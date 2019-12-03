Гасперини - лучший тренер Серии А в сезоне 2018/19

Теги аталантаджан пьеро гасперини

Гасперини - лучший тренер Серии А в сезоне 2018/19

В Милане состоялся гала-вечер Кальчо, на котором вручались индивидуальные награды за прошлый сезон Серии А по версии Итальянской ассоциации футболистов.

Лучшим тренером года признан наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, что в минувшем сезоне бергамцы финишировали на третьем месте в чемпионате и впервые в истории попали в групповой этап Лиги Чемпионов.

Кроме того, "Аталанта" пробилась в финал Кубка Италии, где уступила "Лацио" со счётом 0:2.

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