Гасперини: "Миранчук провел хороший матч"
Фото: Твиттер @Atalanta_BC
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итог матча 28-го тура Серии А против "Вероны", в котором его команда одержала победу 2:0.
"Мы провели отличный матч и хорошо отреагировали на вылет из Лиги Чемпионов. "Верона" всем доставляет трудности, нам тоже сегодня было нелегко.
Мы не редко пользовались схемой с четырьмя защитниками по ходу игры, но впервые начали матч таким образом. Тактика проверенная, но нам пришлось прибегнуть к ней по необходимости. Мы хорошо ее освоили. Я хотел попробовать Миранчука, и он провел хороший матч.
В борьбе за место в Лиге Чемпионов в следующем году мы аутсайдеры, но будем бороться до конца сезона. Осталось еще десять матчей – это много.
Надеюсь, игры национальных сборных не преподнесут сюрпризов, и все футболисты вернутся в команду здоровыми", – заявил Гасперини в интервью DAZN.
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|Рома
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|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
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|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
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|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
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|Лечче
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|26
|18
|20
|Брешия
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