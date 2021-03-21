Гасперини: "Миранчук провел хороший матч"

Фото: Твиттер @Atalanta_BC

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итог матча 28-го тура Серии А против "Вероны", в котором его команда одержала победу 2:0.

"Мы провели отличный матч и хорошо отреагировали на вылет из Лиги Чемпионов. "Верона" всем доставляет трудности, нам тоже сегодня было нелегко.

Мы не редко пользовались схемой с четырьмя защитниками по ходу игры, но впервые начали матч таким образом. Тактика проверенная, но нам пришлось прибегнуть к ней по необходимости. Мы хорошо ее освоили. Я хотел попробовать Миранчука, и он провел хороший матч.

В борьбе за место в Лиге Чемпионов в следующем году мы аутсайдеры, но будем бороться до конца сезона. Осталось еще десять матчей – это много.

Надеюсь, игры национальных сборных не преподнесут сюрпризов, и все футболисты вернутся в команду здоровыми", – заявил Гасперини в интервью DAZN.