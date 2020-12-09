Гасперини может покинуть "Аталанту"

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Гасперини может покинуть "Аталанту"Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини может покинуть клуб после заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов, сообщает Sportmediaset.

Как утверждает источник, в Италии активно муссируются слухи о том, что команда разделилась на два лагеря. Именно может главным в решении 62-летнего Гасперини уйти в отставку.

СМИ уже упоминали о конфликте тренера с лидером "Аталанты" Алехандро Гомесом в матче ЛЧ против "Мидтьюлланда" (1:1). Тогда капитан уже в перерыве был заменен на Йосипа Иличича.

Специалист может сделать официальное заявление о своем будущем в команде на пресс-конференции после матча с "Аяксом".

Сейчас "Аталанта" с 8-ю очками занимает 2-е место в группе D и обходит голландцев на один балл. 

Напомним, Джан Пьеро Гасперини тренирует "Аталанту" с 2016 года. Именно под его руководством в прошлом сезоне команда впервые в своей истории пробилась в Лигу Чемпионов.

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