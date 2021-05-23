Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

Как сообщает Calciomercato, главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини может возглавить "Ювентус".

По информации источника, руководство туринского клуба видит в 63-летнем итальянском тренере замену Андреа Пирло. Специалист может покинуть команду, если "Ювентус" не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/21.

На данный момент "Ювентус" идет на 5 месте за тур до финиша Серии А.

Также не пропустите: Почеттино прокомментировал чемпионскую гонку во Франции. | http://soccernews.ru