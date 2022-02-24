Гасперини: "Надеюсь, систему VAR униточжат"

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Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини жёстко высказался об использовании системы видеоповторов.

20 февраля тренера удалили за недовольство незасчитанным голом Руслана Малиновского в матче 26-го тура Серии А против "Фиорентины" (0:1). Тогда он назвал рефери "сумасшедшим".

"Я до сих пор зол. Видеоповторы стали очень опасным инструментом, влияющим на результаты. К сожалению, их используют в очевидных ситуациях, которые в результате становятся спорными. Невозможно понять, когда решение принимает главный судья, а когда – VAR. Из-за этого ты начинаешь думать о плохом, и это самое скверное, что могло случиться с футболом.

Я надеюсь, что английские фанаты, сорвавшие создание Суперлиги Европы, так же уничтожат систему видеоповторов. Это инструмент, создающий большую опасность для футбола при неверном применении", - цитирует Гасперини Football Italia.

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