Гасперини: "Надеюсь, систему VAR униточжат"
Фото твиттер "Аталанты"
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини жёстко высказался об использовании системы видеоповторов.
20 февраля тренера удалили за недовольство незасчитанным голом Руслана Малиновского в матче 26-го тура Серии А против "Фиорентины" (0:1). Тогда он назвал рефери "сумасшедшим".
"Я до сих пор зол. Видеоповторы стали очень опасным инструментом, влияющим на результаты. К сожалению, их используют в очевидных ситуациях, которые в результате становятся спорными. Невозможно понять, когда решение принимает главный судья, а когда – VAR. Из-за этого ты начинаешь думать о плохом, и это самое скверное, что могло случиться с футболом.
Я надеюсь, что английские фанаты, сорвавшие создание Суперлиги Европы, так же уничтожат систему видеоповторов. Это инструмент, создающий большую опасность для футбола при неверном применении", - цитирует Гасперини Football Italia.
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|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
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|Торино
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|28
|16
|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
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