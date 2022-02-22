Гасперини наказан за оскорбление арбитра
Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, такое наказание наложено на наставника за оскорбление арбитра в матче 26-го тура Серии А с "Фиорентиной" (0:1). В середине второго тайма Гасперини назвал арбитра сумасшедшим, так как он не засчитал гол украинского полузащитника Руслана Малиновского. Кроме того, тренер оштрафован на 10 тысяч евро.
Таким образом, Гасперини не сможет руководить "Аталантой" в матче 26-го тура Серии А с "Сампдорией" (28 февраля).
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