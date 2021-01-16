Гасперини назвал цель для Алексея Миранчука

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини порассуждал о положении в команде российского легионера Алексея Миранчука.

Напомним, что в начале осени бергамский клуб купил хавбека у "Локомотива" за 14,5 миллиона евро, однако с тех пор он не провёл ни одного полного матча.

"Миранчук много пропустил сначала из-за травмы, а потом из-за коронавируса. Сейчас его цель - обрести стабильность. А мне нужно адаптироваться к его игровым характеристикам. Пока я вижу в Алексее подмену для Иличича. Но он обладает нужной гибкостью. Это важно", - сказал Гасперини.

В составе "Аталанты" 25-летний Миранчук сыграл 11 матчей и забил 3 гола.

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