Гасперини назвал цель для Алексея Миранчука

Теги аталантаалексей миранчукджан пьеро гасперини

Гасперини назвал цель для Алексея Миранчука

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини порассуждал о положении в команде российского легионера Алексея Миранчука.

Напомним, что в начале осени бергамский клуб купил хавбека у "Локомотива" за 14,5 миллиона евро, однако с тех пор он не провёл ни одного полного матча.

"Миранчук много пропустил сначала из-за травмы, а потом из-за коронавируса. Сейчас его цель - обрести стабильность. А мне нужно адаптироваться к его игровым характеристикам. Пока я вижу в Алексее подмену для Иличича. Но он обладает нужной гибкостью. Это важно", - сказал Гасперини.

В составе "Аталанты" 25-летний Миранчук сыграл 11 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: Мама братьев Миранчуков рассказала, в честь какого певца назвала Алексея. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" объявил о переходе Хендрикса (видео)

"Спартак" объявил о переходе Хендрикса (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов