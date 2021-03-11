Гасперини не удивлен вылетом "Ювентуса" из Лиги Чемпионов
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался об очередном вылете "Ювентуса" на ранней стадии Лиги Чемпионов и о предстоящем матче "бергамасков" в этом турнире.
"Я совсем не удивлен. За кубок ведут борьбу сильные команды.
Нам тоже предстоит непростой матч. Иногда страх перед соперником появляется только из-за названия. "Реал" безусловно команда высокого уровня, они играют рискованно и могут победить любого. Но мы не боимся менять себя. Я предпочитаю двигаться по пути, близкому к моим идеям", — цитирует Гасперини football-italia.
"Аталанта" сыграет ответный матч против "Реала" 16 марта в Мадриде. В первой встрече "сливочные" одержали гостевую победу со счетом 1:0.
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