Гасперини не удивлен вылетом "Ювентуса" из Лиги Чемпионов

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался об очередном вылете "Ювентуса" на ранней стадии Лиги Чемпионов и о предстоящем матче "бергамасков" в этом турнире.

"Я совсем не удивлен. За кубок ведут борьбу сильные команды.

Нам тоже предстоит непростой матч. Иногда страх перед соперником появляется только из-за названия. "Реал" безусловно команда высокого уровня, они играют рискованно и могут победить любого. Но мы не боимся менять себя. Я предпочитаю двигаться по пути, близкому к моим идеям", — цитирует Гасперини football-italia.

"Аталанта" сыграет ответный матч против "Реала" 16 марта в Мадриде. В первой встрече "сливочные" одержали гостевую победу со счетом 1:0.