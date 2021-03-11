Гасперини не удивлен вылетом "Ювентуса" из Лиги Чемпионов

Теги джан пьеро гаспериниювентусаталантареал мадрид

Гасперини не удивлен вылетом "Ювентуса" из Лиги ЧемпионовГлавный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался об очередном вылете "Ювентуса" на ранней стадии Лиги Чемпионов и о предстоящем матче "бергамасков" в этом турнире.

"Я совсем не удивлен. За кубок ведут борьбу сильные команды.

Нам тоже предстоит непростой матч. Иногда страх перед соперником появляется только из-за названия. "Реал" безусловно команда высокого уровня, они играют рискованно и могут победить любого. Но мы не боимся менять себя. Я предпочитаю двигаться по пути, близкому к моим идеям", — цитирует Гасперини football-italia.

"Аталанта" сыграет ответный матч против "Реала" 16 марта в Мадриде. В первой встрече "сливочные" одержали гостевую победу со счетом 1:0.

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