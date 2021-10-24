Гасперини недоволен качеством судейства в Серии А
Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини остался крайне недоволен работой арбитров в игре 9-го тура Серии А против "Удинезе" (1:1), в конце которой был удален.
"У нас были шансы удвоить преимущество, но затем мы упустили победу. Что касается моего удаления, я ни на кого не злился и понятия не имею, почему был удалён. Арбитр подошёл ко мне, я ничего ему не сказал, а потом получил красную карточку. Это огромная проблема судей, потому что на боковой линии никто ни на что не жаловался.
Арбитры — большая проблема нашей лиги. Они никогда ничего не объясняют, никогда не признают своих ошибок. Они же профессионалы! Так позвольте им быть профессионалами, как мы. Пусть они общаются со СМИ. Пора перестать прятаться", — цитирует Гасперини Sky Sport Italia.
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|26
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|Интер Милан
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|57
|4
|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17