Гасперини о Миранчуке : "Нужно искать подходящую позицию"

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался об игровых качествах российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщает Tutto Atalanta.

"У него нет таких характеристик форварда, как у Иличича. Для каждого футболиста необходимо подобрать саму подходящую позицию на поле. Алексей не исключение.

В атаке у нас все отлично. Есть Муриэль и Сапата. Иличич не смог забить в прошлом туре, но отдал голевую передачу.

Также, когда на поле Руслан Малиновский, он всегда опасен. Будем ждать развития Миранчука и Ламмерса", – сказал Гасперини.