Гасперини о Миранчуке : "Нужно искать подходящую позицию"
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался об игровых качествах российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщает Tutto Atalanta.
"У него нет таких характеристик форварда, как у Иличича. Для каждого футболиста необходимо подобрать саму подходящую позицию на поле. Алексей не исключение.
В атаке у нас все отлично. Есть Муриэль и Сапата. Иличич не смог забить в прошлом туре, но отдал голевую передачу.
Также, когда на поле Руслан Малиновский, он всегда опасен. Будем ждать развития Миранчука и Ламмерса", – сказал Гасперини.
Напомним, в сезоне 2020/2021 в Серии А, 25-летний Миранчук провел 7 матчей в Серии А и забил 1 гол.
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