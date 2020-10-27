Гасперини оценил готовность Миранчука к матчу "Аталанта" - "Аякс"
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о возможном появлении на поле полузащитника Алексея Миранчука в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аякса".
"Он восстановился от травмы и уже сыграл в Дании. Это значит, что он готов играть", - цитирует Гасперини Football Italia.
25-летний Миранчук пока принял участие только в одном матче "Аталанты" - против "Мидтьюлланда" неделю назад. Тогда хавбек вышел на замену на 80-й минуте и успел забить дебютный гол.
В играх Серии А с "Наполи" (1:4) и "Сампдорией" (1:3) россиянин так и оставался на скамейке запасных.
Матч "Аталанта" - "Аякс" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
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