Гасперини оценил готовность Миранчука к матчу "Аталанта" - "Аякс"

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Гасперини оценил готовность Миранчука к матчу "Аталанта" - "Аякс"

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о возможном появлении на поле полузащитника Алексея Миранчука в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аякса".

"Он восстановился от травмы и уже сыграл в Дании. Это значит, что он готов играть", - цитирует Гасперини Football Italia.

25-летний Миранчук пока принял участие только в одном матче "Аталанты" - против "Мидтьюлланда" неделю назад. Тогда хавбек вышел на замену на 80-й минуте и успел забить дебютный гол.

В играх Серии А с "Наполи" (1:4) и "Сампдорией" (1:3) россиянин так и оставался на скамейке запасных.

Матч "Аталанта" - "Аякс" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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