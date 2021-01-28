Гасперини оценил игру Миранчука

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о выступление полузащитников Алексея Миранчука и Руслана Малиновского после победной встречи с "Лацио" в 1/4 финала Кубка Италии.

"Миранчук и Малиновский провели хороший матч. Обоим удалось забить. После удаления нашего игрока ситуация на поле поменялась. Эти игроки выступили очень достойно", – приводит слова Гасперини Sos Fanta.



Напомним, "Аталанта" обыграла римский "Лацио" в 1/4 финала Кубка Италии 3:2. Победный мяч забил российский полузащитник Алексей Миранчук. Украинец Малиновский также смог отметится голом.



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