Гасперини оценил игру Миранчука
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о выступление полузащитников Алексея Миранчука и Руслана Малиновского после победной встречи с "Лацио" в 1/4 финала Кубка Италии.
"Миранчук и Малиновский провели хороший матч. Обоим удалось забить. После удаления нашего игрока ситуация на поле поменялась. Эти игроки выступили очень достойно", – приводит слова Гасперини Sos Fanta.
Напомним, "Аталанта" обыграла римский "Лацио" в 1/4 финала Кубка Италии 3:2. Победный мяч забил российский полузащитник Алексей Миранчук. Украинец Малиновский также смог отметится голом.
Читать по теме: Алексей Миранчук забил победный гол "Аталанты" и описал его все одним словом | http://soccernews.ru
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