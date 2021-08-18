Гасперини ответил на слова Папу Гомеса о конфликте в "Аталанте"
Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини ответил на слова экс-футболиста клуба Алехандро Гомеса.
Ранее хавбек заявил, что причиной его ухода из команды стала попытка тренера ударить его, за что Гасперини не стал извиняться.
"Поведение Гомеса и его отношение к делу на поле и за его пределами стало неприемлемыми для тренера и одноклубников.
Физическая агрессия была с его стороны, не с моей. Настоящая причина, по которой он ушел – это то, что он не уважал владельцев клуба.
Надеюсь, что Гомес продолжит заявлять о себе своей игрой, как он делал это в "Аталанте", – сказал итальянский тренер.
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