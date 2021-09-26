Гасперини поделился мыслями о ничьей с миланским "Интером" в Серии А

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о ничейном результате в матче Серии А с "Интером" (2:2).

"Какие-то ситуации сложились в пользу одной команды, какие-то – в пользу другой. Но все согласятся, что это был прекрасный матч с участием двух команд, нацеленных на победу.

Мы были близки к поражению из-за пенальти, близки к победе перед отменой гола, так что придется согласиться на ничью и назвать ее справедливой. У обеих команд было полно моментов, произойти могло что угодно.

Когда «Интер» стал играть быстрее, у нас некоторые игроки, не до конца готовые, стали играть не очень точно. Мы внесли изменения.

Мы были очень близки к победе. В последние годы мы стали заметно больше верить в себя.

В последнее время у Малиновского левая нога работала не так блистательно, как прежде, но он поработал над этим вопросом. Он забил выдающийся гол", – сказал Гасперини DAZN.

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