Гасперини послал Роналду после ничьи с "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился деталями беседы с нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после вчерашней игры (2:2) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"После игры я поговорил с Роналду. Это невероятный игрок, кто-то даже называет его проблемой. Такую проблему приятно было бы иметь. Роналду почти не бьет мимо: в половине случаев его удар – это гол, в половине – сэйв.

Я сказал ему: "Знаешь, как говорят в Италии? Иди к черту", – сказал Гасперини не скрывая улыбки.

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