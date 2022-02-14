Гасперини проигнорировал пресс-конференцию после матча с "Ювентусом": названа причина

Фото твиттер "Аталанты"

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не стал общаться с журналистами по окончании игры 25-го тура Серии А против "Ювентуса".

По информации Football Italia, тренер проигнорировал пресс-конференцию в знак протеста против судейства в матче.

Напомним, что главным арбитром встречи был Маурицио Мариани.

"Аталанта" упустила победу над "Ювентусом", пропустив на 92-й минуте - в итоге ничья 1:1.

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