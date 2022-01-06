Гасперини прокомментировал будущее Миранчука в "Аталанте"

Фото инстаграм "Аталанты"

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Алексея Миранчука.

"Миранчук здоров, он в полном порядке. Пока он в моём распоряжении, я буду его задействовать. Не знаю, когда рынок отберёт у меня Алексея", - цитирует Гасперини ITA Sport Press.

В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.

Ожидается, что российский хавбек в январе перейдёт в "Дженоа" на правах аренды.

Не пропустите: Названа причина задержки трансфера Миранчука из "Аталанты" в "Дженоа". | http://soccernews.ru