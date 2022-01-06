Гасперини прокомментировал будущее Миранчука в "Аталанте"

Теги аталантаджан пьеро гаспериниалексей миранчук

Гасперини прокомментировал будущее Миранчука в "Аталанте"

Фото инстаграм "Аталанты"

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Алексея Миранчука.

"Миранчук здоров, он в полном порядке. Пока он в моём распоряжении, я буду его задействовать. Не знаю, когда рынок отберёт у меня Алексея", - цитирует Гасперини ITA Sport Press.

В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.

Ожидается, что российский хавбек в январе перейдёт в "Дженоа" на правах аренды.

Не пропустите: Названа причина задержки трансфера Миранчука из "Аталанты" в "Дженоа". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бордо" назвал ЦСКА цену на Отавио

"Бордо" назвал ЦСКА цену на Отавио

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов