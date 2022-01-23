Гасперини прокомментировал ничью с "Лацио"
Фото: инстаграм "Аталанты"\Автор неизвестен
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью в матче против римского "Лацио" (0:0) в рамках 23-го тура Серии А.
"Мы могли сыграть лучше, мы всегда можем играть лучше, но мне трудно быть недовольным игрой. Многим пришлось играть на непривычных позициях, потом из-за травмы мы потеряли Миранчука, который только начал использовать свободные зоны.
У меня не было форвардов на скамейке, нам не хватало альтернативных вариантов, но я очень доволен результатом, учитывая, что у нас выбыли 10 игроков, а большинство из них – нападающие", – сказал итальянский специалист.
После этого матча "Аталанта" располагается на 4 месте имея в своем активе 43 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17