Гасперини прокомментировал ничью с "Лацио"

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Гасперини прокомментировал ничью с "Лацио"

Фото: инстаграм "Аталанты"\Автор неизвестен

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью в матче против римского "Лацио" (0:0) в рамках 23-го тура Серии А.

"Мы могли сыграть лучше, мы всегда можем играть лучше, но мне трудно быть недовольным игрой. Многим пришлось играть на непривычных позициях, потом из-за травмы мы потеряли Миранчука, который только начал использовать свободные зоны.

У меня не было форвардов на скамейке, нам не хватало альтернативных вариантов, но я очень доволен результатом, учитывая, что у нас выбыли 10 игроков, а большинство из них – нападающие", – сказал итальянский специалист.

После этого матча "Аталанта" располагается на 4 месте имея в своем активе 43 очка.

Также не пропустите: Миранчук травмировался в матче против "Лацио". | http://soccernews.ru
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