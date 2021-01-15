Гасперини прокомментировал победу "Аталанты" над "Кальяри" в Кубке Италии
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после матча 1/8 финала Кубка Италии против "Кальяри", в котором его команда полурезервным составом выиграла со счётом 3:1.
"Мы очень хорошо сыграли, хоть и рисковали после пропущенного гола всё упустить. Команда набрала оптимальную форму. Единственное, чего не хватает - реализации моментов. Впереди ещё много матчей, но мы встроили в игру футболистов, у которых было немного времени, и они проделали превосходную работу. Это позволяет мне расширить количество опций", - приводит слова Гасперини Football Italia.
Напомним, что в победе над "Кальяри" поучаствовал и российский полузащитник Алексей Миранчук, отыгравший 68 минут и забивший гол.
Соперник "Аталанты" по 1/4 финала Кубка Италии определится позднее.
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