Гасперини прокомментировал удаление игрока "Аталанты" в матче с "Реалом"

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Гасперини прокомментировал удаление игрока "Аталанты" в матче с "Реалом"

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о том, что полузащитника его команды Ремо Фройлера удалили на 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Напомним, что фол швейцарца сорвал рывок защитника "сливочных" Ферлана Менди в штрафную площадь бергамцев.

"Нам не повезло. Думаю, этой ситуации можно было избежать, если бы судья воспользовался VAR. Но он не сделал этого. Я не понимаю почему. Больше я ничего не буду говорить, потому что если скажу, УЕФА дисквалифицирует меня на два месяца", - приводит слова Гасперини Marca.

Играя почти весь матч в большинстве, "Реал" вырвал минимальную победу над "Аталантой" благодаря голу на 86-й минуте.

Не пропустите: Экс-арбитр Итурральде разобрал эпизод с удалением в матче "Аталанта" - "Реал". | http://soccernews.ru
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