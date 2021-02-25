Гасперини прокомментировал удаление игрока "Аталанты" в матче с "Реалом"

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о том, что полузащитника его команды Ремо Фройлера удалили на 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Напомним, что фол швейцарца сорвал рывок защитника "сливочных" Ферлана Менди в штрафную площадь бергамцев.

"Нам не повезло. Думаю, этой ситуации можно было избежать, если бы судья воспользовался VAR. Но он не сделал этого. Я не понимаю почему. Больше я ничего не буду говорить, потому что если скажу, УЕФА дисквалифицирует меня на два месяца", - приводит слова Гасперини Marca.

Играя почти весь матч в большинстве, "Реал" вырвал минимальную победу над "Аталантой" благодаря голу на 86-й минуте.

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