Гасперини против ухода Миранчука в "Дженоа"

Фото: инстаграм Миранчука\Автор неизвестен

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини выступает строго против ухода российского хавбека Алексея Миранчука в "Дженоа", сообщает Sport24.

По информации источника, клубы уже договорились обо всех деталях арендного соглашения, но Гасперини заблокировал эту сделку.

"Сейчас в "Аталанте" сложная ситуация с футболистами – несколько игроков команды сдали положительные тесты на COVID-19, поэтому Гасперини не хочет отпускать Миранчука", – сказал источник.

Сообщает, что на фоне этого ситуации отношения между Гасперини и спортивным директором бергамасков Джованни Сартори, , что накалились, так как сделка по Миранчуку может сорваться.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл в 15 матчах "Аталанты", в которых забил один гол и отдал два ассиста.

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