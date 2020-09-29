Гасперини рассказал, когда Миранчук приступит к тренировкам в общей группе "Аталанты"

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Гасперини рассказал, когда Миранчук приступит к тренировкам в общей группе "Аталанты"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал, когда хавбек Алексей Миранчук приступит к полноценным тренировкам.

 

"Миранчук восстановится уже после перерыва, связанного с матчами национальных сборных. Думаю, тогда и стоит ждать его дебюта", - цитирует тренера сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, Миранчук стал игроком "Аталанты" летом 2020 года, однако из-за травмы все еще не смог дебютировать в новом клубе.

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