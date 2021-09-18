Гасперини рассказал о роли Миранчука в "Аталанте"

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини признался, что видит в полузащитнике Алексее Миранчуке качества для того, чтобы стать лидером команды.

"Для меня он не является загадкой, всё зависит от ожиданий. Миранчук - не ведущий игрок "Аталанты", но он может им стать. Алексей способен внести свой вклад в успехи команды, мы работаем в этом направлении – в том, чтобы заставить его прогрессировать", - цитирует Гасперини Tuttomercatoweb.

Миранчук выступает за "Аталанту" с сентября 2020 года, сыграл 35 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Контракт российского хавбека с итальянским клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.

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