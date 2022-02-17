Гасперини рассказал о восстановлении Миранчука

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Гасперини рассказал о восстановлении Миранчука

Фото: инстаграм Миранчука\Автор неизвестен

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о проблемах с составом перед игрой против "Олимпиакоса" в 1\16 финала Лиги Европы.

"У нас ограничены возможности в обороне и атаке, но в последнее время показывали хорошую игру. У Сапаты будет долгий процесс восстановления. Хосе Луис Паломино и Алексей Миранчук тоже не скоро вернутся, так что у нас тот же состав, что и в прошлое воскресенье, и мы надеемся больше никого не потерять", - сказал итальянский специалист.

Игра между "Аталантой" и "Олимпиакосом" состоится сегодня, 17 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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