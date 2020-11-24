Гасперини рассказал, ради какого клуба готов покинуть "Аталанту"

Теги аталантаювентусджан пьеро гасперини

Гасперини рассказал, ради какого клуба готов покинуть "Аталанту"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал, что может уйти из клуба только ради "Ювентуса". Об этом сообщает Football Italia.

Ранее сообщалось, что специалист продлил контракт с клубом до 2023 года.

"Мы обсудили с президентом наши цели и пути. "Аталанта" находится на высоком уровне в последние годы. Не думаю, что есть много мест, где можно будет так же успешно работать", - сообщил Гасперини.

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