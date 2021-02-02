Гасперини: "С Коваленко лучше познакомимся в ближайшее время"

Джан Пьеро Гасперини пока не знает, на какой позиции будет использовать Виктора Коваленко.

"Скоры мы играем в полуфинале Кубка Италии с командой, которая борется за чемпионство, – сказал тренер "Аталанты" на предматчевой пресс-конференции перед матчем с "Наполи". – Я рад, что вновь могут играть Ромеро и Госенс, учитывая, что дисквалифицирован Паломино".

"Считаю, что мы хорошо провели зимний трансферный рынок. Мехле уже проявил себя на флангах, с Коваленко и его возможностями мы познакомимся в ближайшие дни".

"Не думаю, что уход Гомеса станет большой потерей. Незаменимых нет, и жизнь продолжается".

Напомним, "Аталанта" приобрела Виктора Коваленко у "Шахтера" за 0,7 миллиона евро.