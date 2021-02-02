Гасперини: "С Коваленко лучше познакомимся в ближайшее время"
Джан Пьеро Гасперини пока не знает, на какой позиции будет использовать Виктора Коваленко.
"Скоры мы играем в полуфинале Кубка Италии с командой, которая борется за чемпионство, – сказал тренер "Аталанты" на предматчевой пресс-конференции перед матчем с "Наполи". – Я рад, что вновь могут играть Ромеро и Госенс, учитывая, что дисквалифицирован Паломино".
"Считаю, что мы хорошо провели зимний трансферный рынок. Мехле уже проявил себя на флангах, с Коваленко и его возможностями мы познакомимся в ближайшие дни".
"Не думаю, что уход Гомеса станет большой потерей. Незаменимых нет, и жизнь продолжается".
Напомним, "Аталанта" приобрела Виктора Коваленко у "Шахтера" за 0,7 миллиона евро.
Первый матч полуфинала Кубка Италии "Наполи" — "Аталанта" состоится в среду, 3 февраля.
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