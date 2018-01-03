Гасперини: "Теперь "Аталанта" будет стремиться попасть в финал Кубка Италии"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после четвертьфинального матча Кубка Италии против "Наполи".

"В этом матче мы не изменили своему стилю. Команда показала привычный для нас футбол, несмотря на ротацию состава. Выйти в полуфинал Кубка Италии в Неаполе - это фантастическое достижение. Теперь сезон становится ещё более значимым. Несомненно, мои игроки заслуживают признания. Этот результат вдвойне важен, так как в минувшие выходные мы проиграли "Кальяри". Если вспомнить прошлый сезон, то победа над "Наполи" стала для нас поворотным моментом. Она дала нам уверенность в своих силах, в том, что мы можем двигаться вперёд и попасть в еврокубки. Надеюсь, в этом сезоне будет то же самое. Мы уже добились выхода в полуфинал Кубка. Теперь будем стремиться попасть в финал" - приводит слова Гасперини Football Italia.

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