Гасперини указал на проблемы Миранчука в "Аталанте"

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини объяснил, что помешало заиграть полузащитнику Алексею Миранчуку в команде из Бергамо.

"Миранчук - отличный футболист, обладающий техникой и талантом. У него возникли проблемы с адаптацией, в том числе из-за языка. У Алексея были сложности не только с итальянским, но и с английским.

При этом Миранчук - скромный и вежливый человек, который относится ко всем с огромным уважением", - приводит слова Гасперини Corriere Bergamo.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с "Аталантой" рассчитан до 2024 года.

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