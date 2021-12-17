Гасперини указал на проблемы Миранчука в "Аталанте"
Фото инстаграм Алексея Миранчука
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини объяснил, что помешало заиграть полузащитнику Алексею Миранчуку в команде из Бергамо.
"Миранчук - отличный футболист, обладающий техникой и талантом. У него возникли проблемы с адаптацией, в том числе из-за языка. У Алексея были сложности не только с итальянским, но и с английским.
При этом Миранчук - скромный и вежливый человек, который относится ко всем с огромным уважением", - приводит слова Гасперини Corriere Bergamo.
В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с "Аталантой" рассчитан до 2024 года.
Не пропустите: "Аталанта" ярко отреагировала на первый гол Миранчука в сезоне. | http://soccernews.ru
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