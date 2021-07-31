Гасперини высказался о будущем Кристиана Ромеро

Фото: инстаграм Ромеро/Автор неизвестен

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о будущем аргентинского защитника команды Кристиана Ромеро.

"Ромеро будет с нами в понедельник, и я думаю, что решение игрока будет важным для понимания его будущего. Потом мы посмотрим, как будут развиваться переговоры между клубами", - сказал специалист.

Напомним, что переговоры о покупке Ромеро активно ведет английский "Тоттенхэм".

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