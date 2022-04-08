Гасперини высказался о ничьей с "Лейпцигом"

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Гасперини высказался о ничьей с "Лейпцигом"

Фото: твиттер "Аталанты"\Автор неизвестен

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о ничьей с "РБ Лейпцигом" (1:1) в первом матче 1\4 финала Лиги Европы.

"У нас есть некоторые сожаления, но такие матчи можно как выиграть, так и проиграть. В концовке мы вынесли мяч с линии. В целом мы действовали более опасно в атаке. Жаль, так как было ощущение, что мы можем выиграть.

Второй матч начнется со счета 1:1. Это хороший результат, и мы еще скажем свое слово", – сказал итальянский специалист.

Ответный матч состоится через неделю в Бергамо.

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