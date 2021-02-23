Гасперини высказался о предстоящем матче с "Реалом" в Лиге Чемпионов
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от предстоящего матча в 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".
"Путевку в четвертьфинал получит победитель двухматчевого противостояния. Конечно победа в первом поединке станет идеальным стартом плей-офф, но следует сохранять осторожность.
У нас есть кадровые потери, но мы попробуем с этим справиться. В любом случае, нас ожидает игры самого высокого уровня, и мы сделаем все, чтобы сыграть как можно лучше.
До этого у нас не было встреч с "Реалом". Только игра покажет, насколько силен наш соперник. Но они точно одна из лучших команд мира. Хотя стоит отметить, ранее в таких матчах мы демонстрировали чуть больше знаний и мастерства", – цитирует Гасперини сайт УЕФА.
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