Гасперини высказался о предстоящем матче с "Реалом" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от предстоящего матча в 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

"Путевку в четвертьфинал получит победитель двухматчевого противостояния. Конечно победа в первом поединке станет идеальным стартом плей-офф, но следует сохранять осторожность.

У нас есть кадровые потери, но мы попробуем с этим справиться. В любом случае, нас ожидает игры самого высокого уровня, и мы сделаем все, чтобы сыграть как можно лучше.