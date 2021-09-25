Гасперини высказался о претендентах на скудетто

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о претендентах на чемпионский титул в итальянской Серии А, а также оценил шансы бергамасков.

"Было сыграно только пять матчей, но фавориты уже определились. Выделяются "Интер", "Милан" и "Наполи". Нам бесполезно смотреть на скудетто.

"Фиорентина" и "Торино" находятся в том же диапазоне, что и мы. Понятно, что мы будем стараться совершенствоваться, надеясь, что кто-то споткнется.

Даже "Ювентус", который плохо стартовал, еще сможет нагнать других.

Для всех клубов будет тяжелый чемпионат, потому что все стали крепче. Необходимо двигаться от игры к игре", – сказал Гасперини.

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