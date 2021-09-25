Гасперини высказался о претендентах на скудетто

Теги аталантаджан пьеро гасперинисерия а

Гасперини высказался о претендентах на скудеттоФото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о претендентах на чемпионский титул в итальянской Серии А, а также оценил шансы бергамасков.

"Было сыграно только пять матчей, но фавориты уже определились. Выделяются "Интер", "Милан" и "Наполи". Нам бесполезно смотреть на скудетто.

"Фиорентина" и "Торино" находятся в том же диапазоне, что и мы. Понятно, что мы будем стараться совершенствоваться, надеясь, что кто-то споткнется.

Даже "Ювентус", который плохо стартовал, еще сможет нагнать других.

Для всех клубов будет тяжелый чемпионат, потому что все стали крепче. Необходимо двигаться от игры к игре", – сказал Гасперини.

Также не пропустите: Левандовски не забил за "Баварию" впервые за 19 матчей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 сентября

Главные новости дня: 24 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов