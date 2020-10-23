Гасперини высказался о роли Миранчука в "Аталанте"
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал понять, что пока намерен использовать полузащитника Алексея Миранчука в качестве игрока замены.
"Ламмерс лучше готов, чем Миранчук. Алексей отлично дебютировал, но он больше игрок, который будет появляться во время матчей", - приводит слова Гасперини Football Italia.
"Аталанта" купила россиянина у "Локомотива" за 14,5 миллионов евро и заключила с ним контракт по схеме "4+1".
Миранчук дебютировал за бергамцев в среду в матче Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланда" и забил гол спустя 9 минут после выхода на поле.
Не пропустите: Капелло оценил дебют Миранчука за "Аталанту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Ювентус" вышел из карантина
-
Защитник "Спартака" и хавбек "Зенита" вызваны в олимпийскую сборную Бразилии
-
Куман высказался в преддверии дебютного Эль Класико
-
В "Ахмате" опровергли избиение судьи после матча со "Спартаком" в молодёжном первенстве России
-
Хавбек "Боруссии" Джан перед игрой с "Зенитом" заразился коронавирусом
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Зидан поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
-
Арбитра избили после матча "Ахмат" - "Спартак" в молодёжном первенстве России
-
Гасперини высказался о роли Миранчука в "Аталанте"
-
Шварц рассказал, в какой футбол при нём будет играть "Динамо"
-
Неймар поздравил Пеле с 80-летием
-
"Барселона" и "Реал" опубликовали заявки на субботний матч
-
Новый тренер "Динамо" Шварц пошутил об отношениях с Тедеско
-
1
Гомес - лучший игрок Серии А в сентябре
-
Жоаозиньо объяснил, почему летом отказал "Краснодару"
-
Клопп рассказал о состоянии ван Дейка
-
Черчесов отказался комментировать слова Кокорина о желании вернуться в сборную России
-
Серхио Рамос готов сыграть с "Барселоной"
-
Митрюшкин подпишет контракт с немецким клубом
-
Ибрагимович поддержал Хабиба перед боем с Гэтжи
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17