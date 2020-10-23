Гасперини высказался о роли Миранчука в "Аталанте"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал понять, что пока намерен использовать полузащитника Алексея Миранчука в качестве игрока замены.

"Ламмерс лучше готов, чем Миранчук. Алексей отлично дебютировал, но он больше игрок, который будет появляться во время матчей", - приводит слова Гасперини Football Italia.

"Аталанта" купила россиянина у "Локомотива" за 14,5 миллионов евро и заключила с ним контракт по схеме "4+1".

Миранчук дебютировал за бергамцев в среду в матче Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланда" и забил гол спустя 9 минут после выхода на поле.

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