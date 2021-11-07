Гасперини высказался о возможной работе в АПЛ

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини после победы над "Кальяри" со счетом 2:1 поделился мнением о своей 200-й победе в Серии А.

"Я надеюсь, что смогу одержать еще много побед, так как не припомню ни одной легкой.

Я счастлив в Италии, в Бергамо, образ жизни имеет большое значение.

Иногда я думаю об АПЛ. Я мог бы быть богаче, но менее счастливым. Я живу не только на поле", – сказал итальянский специалист.

Также не пропустите: Конте готов дать Деле Алли шанс. | http://soccernews.ru