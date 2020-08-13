Гасперини высказался о вылете "Аталанты" из Лиги Чемпионов

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал комментарии после четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против ПСЖ.

"Очень обидно, что мы не достигли цели. Хотя выступлением команды в ЛЧ я доволен. Мы постоянно прибавляли в матчах с лучшими европейскими командами. Могу только сказать спасибо ребятам за то, что они сделали в этом сезоне. Мы могли пропустить от ПСЖ раньше, чем на 90-й минуте. Думаю, так было бы даже лучше, ведь голы, пропущенные в компенсированное время, ранят ещё сильнее", - приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, что "Аталанта" вела в счёте большую часть матча, однако два гола в самой концовке принесли волевую победу ПСЖ.

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