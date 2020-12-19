Гасперини высказался об игровых навыках Алексея Миранчука

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о сильных сторонах российского хавбека Алексея Миранчука.

"Это умелый футболист, который лучше отдаёт последние передачи, чем играет на острие атаки. Нам нужно разобраться в его навыках и в том, какую пользу они принесут команде", - цитирует Гасперини Football Italia.

В сентябре "Аталанта" купила 25-летнего полузащитника у "Локомотива" за 14,5 миллиона евро.

В составе новой команды Миранчук сыграл 5 матчей и забил 2 гола.

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