Гасперини высказался об игровых навыках Алексея Миранчука
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о сильных сторонах российского хавбека Алексея Миранчука.
"Это умелый футболист, который лучше отдаёт последние передачи, чем играет на острие атаки. Нам нужно разобраться в его навыках и в том, какую пользу они принесут команде", - цитирует Гасперини Football Italia.
В сентябре "Аталанта" купила 25-летнего полузащитника у "Локомотива" за 14,5 миллиона евро.
В составе новой команды Миранчук сыграл 5 матчей и забил 2 гола.
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