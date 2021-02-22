Гасперини ярко высказался о победе "Аталанты" над "Наполи"

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями после выигранного матча 23-го тура Серии А против "Наполи" (4:2).

"У меня ощущение, что нашу команду переехал поезд, а на нас ни царапины. Мы очень сильно рисковали. Мы победили, хотя результат мог быть абсолютно другим. Большим препятствием были не только соперники, но и арбитры", - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

Тренера "Аталанты" удалили в ходе игры с "Наполи" за споры с судейской бригадой из-за неназначенного пенальти.

По итогам 23 туров бергамская команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А.

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