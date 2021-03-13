Гасперини заявил о планах обыграть "Реал" в Лиге Чемпионов
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".
"Команда поедет в Мадрид не ради прогулки. Нам будет тяжело, но мы надеемся пройти дальше", - приводит слова Гасперини Football Italia.
В первой игре в Бергамо "Реал" минимально победил "Аталанту" со счётом 1:0 благодаря голу в концовке.
Ответная встреча запланирована на вторник, 16 марта. Начало - в 23:00 по московскому времени.
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