Гасперини жалеет об уходе Роналду из "Ювентуса"

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Гасперини жалеет об уходе Роналду из "Ювентуса"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о нападающем "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Сегодня в 23:00 по московскому времени итальянская и английская команда сыграют друг с другом в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Все знают, что Роналду является выдающимся футболистом. Он хорошо играет за "МЮ", а в своё время многое дал итальянскому чемпионату. Я сожалею, что Криштиану вернулся в Англию, потому что мне нравится противостоять лучшим игрокам в Серии А", - приводит слова Гасперини Football Italia.

36-летний Роналду с 2018 по 2021 год выступал за "Ювентус", сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Португалец вернулся в "МЮ" в конце августа и отличился 7 раз в 10 играх после возвращения.

Не пропустите: Роналду высказался о критике в свой адрес. | http://soccernews.ru
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