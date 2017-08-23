Гассанига перешел в "Тоттенхэм"
Вратарь "Саутгемптона" Пауло Гассанига стал игроком "Тоттенхэма", сообщает официальный сайт клуба.
Аргентинец заключил с клубом пятилетнее соглашение. Стоимость сделки составила 2 миллиона евро.
Прошлый сезон Гассанига провел в аренде в "Райо Вальекано", где сыграл 34 матча и пропустил 34 гола.
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|Команда
|М
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|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Хаддерсфилд Таун
|2
|6
|3
|Вест Бромвич Альбион
|2
|6
|4
|Уотфорд
|2
|4
|5
|Ливерпуль
|2
|4
|6
|Саутгемптон
|2
|4
|7
|Манчестер Сити
|1
|3
|8
|Лестер Сити
|2
|3
|9
|Тоттенхэм
|2
|3
|10
|Эвертон
|1
|3
|11
|Арсенал Лондон
|2
|3
|12
|Челси
|2
|3
|13
|Бернли
|2
|3
|14
|Сток Сити
|2
|3
|15
|Суонси Сити
|2
|1
|16
|Борнмут
|2
|0
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|0
|19
|Кристал Пэлас
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0