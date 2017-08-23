Гассанига перешел в "Тоттенхэм"

Вратарь "Саутгемптона" Пауло Гассанига стал игроком "Тоттенхэма", сообщает официальный сайт клуба.

Аргентинец заключил с клубом пятилетнее соглашение. Стоимость сделки составила 2 миллиона евро.

Прошлый сезон Гассанига провел в аренде в "Райо Вальекано", где сыграл 34 матча и пропустил 34 гола.

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