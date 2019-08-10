Гастон Перейро объяснил, почему сорвался его трансфер в "Спартак"

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал о своём несостоявшемся переходе в московский "Спартак".

"Между клубами уже была договорённость, но я посчитал, что это не самый лучший вариант продолжения карьеры. Чувствую себя комфортно в ПСВ. Думаю, решение остаться лучше для меня со спортивной точки зрения", - сказал Перейро в эфире передачи Tiempo de Fútbol.

Напомним, что "Спартак" был готов купить уругвайского хавбека за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Перейро провёл за ПСВ 36 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

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