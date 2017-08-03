Гастон Рамирес переходит в "Сампдорию"



Уругвайский полузащитник "Мидлсбро" Гастон Рамирес станет игроком "Сампдории", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист уже прошел медицинское обследование в итальянском клубе. Сумма трансфера составит 9 миллионов евро. Стоит отметить, что хавбек уже ранее играл в Серии А за "Болонью".

26-летний Рамирес выступал за "Мидлсбро" с 2016 года, провел за клуб 42 матча и забил 9 голов.

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