Гатти: "Месси должен был сыграть с Испанией"

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Гатти: "Месси должен был сыграть с Испанией"

Экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти отнёсся с непониманием к тому, что капитан "альбиселесте" Лионель Месси пропустил товарищеский матч против Испании.

"Месси должен был сыграть. Люди хотели видеть его. Криштиану бы сыграл" - цитирует Гатти Goal.com.

Напомним, что 30-летний Месси испытывал мышечные проблемы, без своего лидера сборная Аргентины была разгромлена Испанией со счётом 1:6.

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