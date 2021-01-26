Гатти указал на связь победной серии "Барселоны" и отсутствия Месси в составе

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти считает, что беспроигрышная серия "Барселоны" в матчах, в которых не играет его соотечественник Лионель Месси, неслучайна.

Напомним, что "сине-гранатовые" не знают поражений в 12 встречах подряд, которые пропустил 33-летний нападающий.

"Каждый раз, когда Месси не играет, "Барселона" побеждает, потому что без него команда может использовать свои сильные стороны", - приводит слова Гатти Marca.

В текущем сезоне Месси сыграл за "Барсу" 22 матча, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

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